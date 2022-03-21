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تحذير للمواطنين في مصر من "الطقس المخادع"

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تحذير للمواطنين في مصر من
Globallookpress
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حذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، المواطنين من ملامح الطقس "المخادع" الذي يشهد حالة من التقلبات.

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وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في أول أيام فصل الربيع تنخفض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية، فضلا عن وجود رياح شديدة قادمة من جنوب شرق أوروبا، ومن المتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة، وأمطار خفيفة متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وتعطل حركة السفن بسبب الشبورة المائية. 

وقال مدير عام أحد المراكز الطبية الشهيرة، أسامة مختار، إنه مع استمرار موجه البرد من الأفضل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة، خاصةً في فترة تغير الفصول، لأنها أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا. ومن ضمن الإجراءات اللازمة عدم تخفيف الملابس واتباع جميع الاحتياطيات اللازمة من ارتداء الكمامة للوقاية من الأتربة وفيروس كورونا، بالإضافة لاستخدام قطرات العين الملطفة لمن يعانون من جفاف الدموع، بحسب أسامة مختار. 

وأضاف أنه على المواطنين شرب سوائل دافئة على فترات متقاربة، والبعد عن الأماكن المكشوفة التي تشتد فيها الرياح حتى لا يتعرض الأفراد لسقوط أي أجسام ثقيلة عليهم قد تجعل حياتهم في خطر.

المصدر: الوطن

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