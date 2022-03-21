صحيفة تنشر فيديو يوثق حريقا بمحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لأرامكو بجدة إثر هجوم الحوثيين (فيديو)

نشرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية، مقطع فيديو يوثق الحريق المحدود الذي اندلع بمحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" بجدة، جراء هجوم الحوثيين الأخير.



وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الصحيفة مقطع الفيديو معلقة بالقول: "تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر تفاصيل هجوم عدائي استهدف منشآت نفطية لشركة أرامكو في جدة"، حيث يظهر تصاعد الدخان من محطة توزيع المنتجات البترولية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن في وقت سابق عن وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ"ارامكو" بجدة.

وأشار التحالف، في بيان له، إلى وقوع "حريق محدود بأحد الخزانات (نتيجة الهجوم) وتمت السيطرة عليه، دون إصابات أو خسائر بشرية"، مؤكدا أن "الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق".

ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف فجر أمس الأحد، عن تعرض عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية بالمملكة إلى الاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية.

في حين لفت التحالف إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية لآليات مدنية، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

المصدر: "واس" + "عرب نيوز"