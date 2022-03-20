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التحالف العربي معلقا على هجمات الحوثيين: سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني ونحتفظ بحق الرد

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التحالف العربي معلقا على هجمات الحوثيين: سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني ونحتفظ بحق الرد
Gettyimages.ru
علم السعودية
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علّق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية على الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية على المملكة، مؤكدا أنه سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني.

وقال التحالف في بيان له: "سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد".

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وأضاف أنه "على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة".

وتابع: "ندعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، والحوثيون يسعون لإفشاله".

المصدر: "واس"

 

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