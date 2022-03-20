مدريد تؤكد أنها أبلغت الجزائر مسبقا بتغيير موقفها بشأن "الصحراء الغربية"

أكدت الحكومة الإسبانية أنها أبلغت الجزائر مسبقا بدعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر حكومية إسبانية قولها مساء السبت إن "الحكومة الإسبانية أبلغت الحكومة الجزائرية مسبقا بموقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية"، المستعمرة الإسبانية السابقة.

وأكدت أنه "بالنسبة لإسبانيا، الجزائر شريك استراتيجي ذو أولوية وموثوق نرغب في الحفاظ على علاقة مميزة معه".

وأعلنت الحكومة الإسبانية للمرة الأولى علنا، الجمعة، دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء، في حين أن مدريد كانت دائما تتبنى موقفا محايدا بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

واستدعت الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة "البوليساريو"، السبت سفيرها في إسبانيا، ردا على موقف مدريد الذي وصفته بـ "الانقلاب المفاجئ".

وسيسمح تغيير الموقف الإسباني بتطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد الخلاف الدبلوماسي الكبير الذي سببه استقبال زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي في إسبانيا في أبريل 2021 لتلقي العلاج من كوفيد-19.

المصدر: "أ ف ب"