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التحالف العربي يتهم الحوثيين بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز باتجاه السعودية (صور)

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التحالف العربي يتهم الحوثيين بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز باتجاه السعودية (صور)
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المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي
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اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز باتجاه منطقة جيزان جنوب المملكة.

وقال التحالف في بيان له إنه تم "اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جيزان لاستهداف المدنيين".

وأضاف أن "تصعيد الحوثيين العدائي استخدمت فيه الصواريخ البالستية والمسيرات وصواريخ الكروز".

وتابع: "نرصد ونتابع طائرات مسيرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين".

 

المصدر: "واس" 

 

 

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