التحالف العربي يتهم الحوثيين بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز باتجاه السعودية (صور)
اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز باتجاه منطقة جيزان جنوب المملكة.
وقال التحالف في بيان له إنه تم "اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جيزان لاستهداف المدنيين".
وأضاف أن "تصعيد الحوثيين العدائي استخدمت فيه الصواريخ البالستية والمسيرات وصواريخ الكروز".
وتابع: "نرصد ونتابع طائرات مسيرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) March 19, 2022
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جيزان لاستهداف المدنيين. #واس_عامpic.twitter.com/G4bIQWIAjb
#عاجل— واس العام (@SPAregions) March 19, 2022
التحالف: نرصد ونتابع طائرات مسيّرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين.#واس_عامpic.twitter.com/P9NzTKiUUq
#عاجل— واس العام (@SPAregions) March 19, 2022
آثار الهجمات العدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية.#واس_عامpic.twitter.com/r7i7H2iP8s
المصدر: "واس"