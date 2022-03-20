التحالف العربي يتهم الحوثيين بمحاولة استهداف محطة الغاز في خميس مشيط السعودية (فيديوهات + صور)

اتهم "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية بمحاولة استهداف محطة الغاز في خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف في بيان له إن الجماعة نفذت "محاولة عدائية" لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.

وأضاف أن المحاولة تسببت بأضرار مادية لآليات مدنية، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عامpic.twitter.com/2ekbP2HDf5 — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عامpic.twitter.com/4nwx8k0kbG — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عامpic.twitter.com/YlUrZ76GGf — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عامpic.twitter.com/UdEOBQmXWJ — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأضاف أن "الهجوم العدائي استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآت أرامكو في جازان"، لافتا إلى أن الهجمات انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

المصدر: "واس"