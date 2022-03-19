منسوب مياه بحيرة طبريا يرتفع في 3 أيام

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن منسوب مياه بحيرة طبريا ارتفع بسنتمتر ونصف السنتمتر منذ أول أمس الخميس.

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وأشارت "مكان" إلى أنه منسوب بحيرة طبريا يحتاج حاليا إلى 64 سنتمترا ونصف السنتمتر، ليصل الى الخط الأحمر الأعلى.

هذا وشهدت مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط هذا الشتاء، عواصف ومنخفضات جوية عديدة، أدت إلى تساقط الثلوج بغزارة، رافقها تساقط غزير للأمطار، في موسم يعد "جيدا" للمتساقطات.

ميخائيل غلعادي

المصدر: "مكان"