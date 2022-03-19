بغداد.. القبض على 8 متهمين في شجار عشائري أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر

ألقت الشرطة الاتحادية العراقية القبض على 8 متهمين من طرفي شجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأتان، وإصابة آخر بجنوب شرق بغداد.

ويأتي ذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود شجار حاد استخدم فيه سلاح ناري، في منطقة "حي الزهراء" التابعة إلى قضاء المدائن، حيث انتقلت قوة بقيادة آمر اللواء الرابع ومفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلى عين المكان.

وتم تطويق المكان في أقل من نصف ساعة، ومنع توسع الخلاف العشائري بعد إلقاء القبض على 8 متهمين من أطراف النزاع، الذي راح ضحيته 3 قتلى، بينهم امرأتان، وإصابة آخر.

وضبطت الشرطة 3 بنادق كلاشنكوف مستخدمة في الشجار، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم، ونقل القتلى بالتنسيق مع مفارز شرطة النجدة، إلى دائرة الطب العدلي برفقة مفارز وزارة الصحة.

المصدر: RT