"سانا" قصف تركي يستهدف قرى في ريف الحسكة

قصف تركي على قرية الدردارة بريف تل تمر ـ أرشيف

قصفت المدفعية التركية عددا من القرى القريبة على المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل المدعومة منها في ريف الحسكة الشمالي.

وذكرت وكالة "سانا" أن القوات التركية وبمساندة من تلك الفصائل قصفت "بالمدفعية الثقيلة منازل المواطنين في قرى خربة الشعير وقبور الغراجنة والعبوش في محيط بلدة أبو راسين وعدد من القرى المحيطة ببلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي".

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وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى إلى "وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات وحالة من الهلع لدى المواطنين".

وكان عدد من الأشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة في 27 من الشهر الماضي جراء قصف تركي على قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

المصدر: وكالة "سانا"