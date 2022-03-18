ليبيا توقف سفيرها لدى روما عن العمل بسبب "مخالفات وتجاوزات مالية"

أوقف ديوان المحاسبة في طرابلس، سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني عن العمل، بناء على تقارير لجنة الفحص والمراجعة التي ذكرت ارتكابه مخالفات وتجاوزات مالية أضرت بالمال العام.

وكشفت وثائق، تحايل السفير الترهوني على وزارة الخارجية لغرض الحصول على مبلغ مالي بالتجاوز، عبر ادعاء تغطية تكاليف علاج والد زوجته، ليتضح أن والد زوجته متوفي وأنه تعمد الكذب للحصول على مبلغ مالي يتجاوز 81 ألف يورو، وفق فاتورة مبدئية محالة من مستشفى الزوربي الإيطالي بالمخالفة للقانون.

وأظهرت الوثائق، كذلك رسالة موجهة من الترهوني إلى مدير إدارة شؤون العلاج بالخارج في مارس الجاري، يطلب فيها ضم والد زوجته المريض "الهاشمي بالحاج" إلى العلاج على حساب الدولة، مدعيا معاناته من مرض مزمن مرفق مع مراسلته صورة للتقرير الطبي.

وبعد مراجعة الطلب تبين لإدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أن "الهاشمي بالحاج والد زوجة السفير عمر الترهوني قد توفى منذ أكثر من عام، بحسب ما أظهره مستخرج رسمي للوفاة صادر بتاريخ 28 مارس 2020، ومحال بشكل رسمي من طرف المكلف بالشؤون القنصلية سفيان أبو شعالة".

وعلى الفور طالب مدير إدارة الشؤون العلاجية أحمد مليطان في خطاب مؤرخ في 16 من الشهر الجاري الملحق الصحي بالسفارة الليبية بروما بإيقاف إجراءات السداد، وعدم خصم القيمة التي تبلغ 81.967.22 ألف يورو من الوديعة المحالة للسفارة.

كما طالب مليطان وفق الوثيقة المنشورة على مواقع اخبارية ليبية، الملحق الصحي ببيان أسباب اتخاذ إجراءات لسداد قيمة مالية علاجية لشخص متوفي منذ العام 2020، محمّلا إياه التبعات القانونية لاتخاذ هذا الإجراء المخالف للقانون.

المصدر: RT