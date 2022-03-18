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تحذير في مصر للمواطنين من الإنخداع

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تحذير في مصر للمواطنين من الإنخداع
Globallookpress
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من الانخداع في الارتفاع المؤقت للحرارة، لأنه من المتوقع أن تشهد البلاد قريبا موجة برد.

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يأتي ذلك بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد موجة برد شديدة استمرت لعدة أيام وانخفضت على إثرها درجة الحرارة ووصلت في القاهرة 14 درجة، وكسرت حاجز 10 درجات ليلا.

وناشدت هيئة الأرصاد: "يرجى عدم الانخداع في الارتفاع المؤقت لأنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة باردة أخري بداية من يوم الاثنين القادم 21 مارس وتستمر لعدة أيام أخرى".

المصدر: اليوم السابع

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