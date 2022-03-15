الإمارات تدعو للتصدي للتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة

شددت الإمارات على ضرورة التصدي للتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، وعلم الأحياء الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي.

وحذرت الإمارات في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن إحاطة رئيس لجنة مجلس الأمن، من أن النظام العالمي المعني بعدم انتشار التقنيات غير المشروعة أصبح أكثر عرضة حاليا للتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لهذه التقنيات.

وأكدت أن استخدام الطائرات المسيرة، وعلم الأحياء الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، يمكن استغلالها من قبل الإرهابيين والأطراف غير التابعة للدول.

ودعت المجتمع الدولي للتصدي لهذه التهديدات من خلال مراجعة الصكوك الحالية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1540 (2004).

كما دعت لمطالبة الحكومات بتأدية دورها من خلال تعزيز سياساتها الوطنية بشكل منتظم.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية