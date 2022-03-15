أبرزهم برهم صالح وريبر بارزاني.. RT تنشر أسماء 40 مرشحا لرئاسة العراق

أعلن مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما تشتد المنافسة بين المرشحين برهم صالح وريبر خالد بارزاني.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان صحفي: "استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022 المتخذ في جلسته المرقمة (3) بتاريخ 5/3/2022 وعملا بأحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب تقدم 45 مرشحا لتولي منصب رئيس الجمهورية"‌.



وأضافت، أن "المجلس استبعد خمسة مرشحين، فأحدهم استبعد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة (الخاصة باجتثاث حزب البعث)، فيما استبعد البقية لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية".



وأشارت إلى أن "أربعين مرشحا استوفوا الشروط وهم:



1- خالد صديق عزيز محمد

2- فيصل محسن عبود صياد الكلابي

3- شهاب احمد عبد الله علي النعيمي

4- حسين احمد هاشم وداعة الصافي

5- أحمد موح عمران شبين الربيعي

6- أحمد يحيى جاسم جويد الساعدي

7- صباح صالح سعيد عبدال الملكا

8- كاظم خضير عباس حسن داوغنة

9- رزكار محمد أمين حمه سعيد رمضان

10- لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

11- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

12- حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري

13- حسين محسن علوان حسين الحسني

14- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

15- عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

16- برهم احمد صالح احمد

17- ثائر غانم محمد علي العثمان

18- اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي

19- خديجة خدايخش اسد قلاوس

20- جبار حسن جاسم عبود

21- هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي

22- رعد خضير دفاك صايل الجنابي

23- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

24- ريبر أحمد خالد زبير

25- حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي

26- كمال عزيز محمد رحيم قيتولي

27- جمال كبسون حميد عباس

28- أحمد خليل خضير خليل كاخوري

29- ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي

30- أحمد ساجت هاشم حسن العامري

31- محمد عبيد جدوع عبد الله

32- علي عبد حمد داود

33- عمر أحمد كريم حسن به رزنجي

34- فائزة جبار محمد باباخان

35- سعد جميل ناصر مراد الفيلي

36- علي عباس رسن سنيد الكرعاني

37- طه حمه رشيد عبد الرحمن حمه امين

38- فتحية فتح الله حسن كاكةي

39- خالد مصطفى حسين شريف

40- عبد العزيز أحمد محمد خلف الجبوري.





ويعتبر الرئيس الحالي برهم صالح ووزير داخلية إقليم كردستان العراق خالد ريبر برازاني، أبرز المرشحين للمنصب بسبب العرف السياسي العراقي الذي يمنح المنصب للمكون الكردي، وكلاهما ينحدران من إقليم كردستان ويتنافسان على المنصب باعتبارهما يمثلان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.



المصدر: RT