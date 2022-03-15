التحالف العربي: نفذنا 17 عملية استهدفت الحوثيين وآلياتهم في مأرب وصعدة
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أعلن التحالف العربي في اليمن يوم الثلاثاء تنفيذ 17 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين بمحافظتي مأرب وصعدة.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن عمليات الاستهداف دمرت 13 آلية عسكرية.
وأضاف البيان أن خسائر بشرية لحقت بصفوف الحوثيين.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) March 15, 2022
التحالف: تدمير (13) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.#واس_عام
المصدر: وكالة الأنباء السعودية