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التحالف العربي: نفذنا 17 عملية استهدفت الحوثيين وآلياتهم في مأرب وصعدة

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التحالف العربي: نفذنا 17 عملية استهدفت الحوثيين وآلياتهم في مأرب وصعدة
Gettyimages.ru
التحالف العربي في اليمن: نفذنا 17 عملية استهدفت الحوثيين وآلياتهم في مأرب وصعدة
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أعلن التحالف العربي في اليمن يوم الثلاثاء تنفيذ 17 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين بمحافظتي مأرب وصعدة.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن عمليات الاستهداف دمرت 13 آلية عسكرية.

وأضاف البيان أن خسائر بشرية لحقت بصفوف الحوثيين.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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