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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحبط مخططا لـ"داعش" لتنفيذ عمليات انتحارية في رمضان (صور)

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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحبط مخططا لـ
RT
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أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لتنظيم "داعش" لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان.

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وقال في بيان صحفي: "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز أسايش (الأمن) كردستان - مديرية الأسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان".

وأضاف: "ألقي القبض على انتحاريين اثنين بالإضافة للناقل داخل محافظة كركوك".

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحبط مخططا لـ
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحبط مخططا لـ
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحبط مخططا لـ

وأشار رسول إلى أن "عملية القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود وإلى موقع التسليم في كركوك".

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحبط مخططا لـ
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحبط مخططا لـ

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحبط مخططا لـ


المصدر: RT

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