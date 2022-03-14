تدشين أول خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل وتوقيع اتفاق "كود شير" بين البلدين

وقعت شركة الطيران الاسرائيلية "إل عال" يوم الاثنين اتفاق تعاون "كود شير" مع الخطوط الملكية المغربية، بعد تدشين خط للطيران المباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب.

والأحد، حطت أول طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية في تل أبيب قادمة من الدار البيضاء، في أول رحلة طيران مباشرة للناقل المغربي إلى إسرائيل منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020، وستكون الرحلات بمعدل ثلاث أسبوعيا، ومن المتوقع توسيعه إلى خمس رحلات.

هذا، وتشمل الاتفاقية في البداية رحلات بدون توقف بين المغرب وإسرائيل تسيرهما شركتا الطيران، وحاليا تقوم شركة "إل عال" بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية من تل أبيب إلى مراكش وتخطط مستقبلا تسيير رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الدار البيضاء.

والاتفاق سيعرض على زبائن كلا الشركتين عددا متنوعا من الوجهات والرحلات بين المغرب وإسرائيل، كما سيتيح الاتفاق لزبائن شركة "إل عال" وصولا مباشرا ومريحا للخطوط المغربية في الدار البيضاء، ونقطة هامة تربط الإسرائيليين بوجهات إضافية للشركة المغربية في إفريقيا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية