اليمن.. الحوثيون يتهمون حزب الإصلاح بتمويل إرسال مقاتلين إلى أوكرانيا

اتهمت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية حزب التجمع للإصلاح أبرز ممثل سياسي بالحكومة المعترف بها دوليا، باستخدام عائدات النفط والغاز اليمني لتمويل متشددين للقتال في أوكرانيا.

وفي تغريدة عبر "تويتر" أرفقها بصورة طابور سيارات أمام محطة وقود في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، قال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي: "نفطنا وغازنا بيد تنظيم "إخوان اليمن" (في إشارة إلى حزب الإصلاح اليمني)، ويتم تخصيصه لأنفسهم وبعض الفروع المتطرفة خارج اليمن".

نفطنا وغازنا بيدتنظيم (إخوان اليمن)ويتم تخصيصه لأنفسهم وبعض الفروع المتطرفة خارج اليمن ومؤخرا يساهمون بجزءمن ريع ثرواتنا في تمويل عمليات تفويج المتشددين للقتال في أوكرانيا مقابل شطبهم من قوائم الارهاب

نعم نحن امام جماعات ارتزاقية ظلامية ويجب التعاون في ملاحقتهم

(الصورة من مأرب)👇 pic.twitter.com/iWeaiVgITE — حسين العزي (@hussinalezzi5) March 14, 2022

وأضاف رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "مؤخرا يساهمون بجزء من ريع ثرواتنا في تمويل عمليات تفويج المتشددين للقتال في أوكرانيا مقابل شطبهم من قوائم الإرهاب".



ويعد حزب التجمع للإصلاح، ثاني أكبر الأحزاب السياسية في اليمن.

المصدر: "سبوتنيك"