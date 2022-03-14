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لافروف: اجتماع جديد لـ "ثلاثية أستانا" بشأن سوريا سيعقد في القريب العاجل

أخبار العالم العربي

لافروف: اجتماع جديد لـ
Sputnik
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

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وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

المصدر: تاس

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