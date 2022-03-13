مصدر عراقي لـRT: ألغينا الاجتماع السعودي الإيراني احتجاجا على قصف أربيل

أعلن مصدر حكومي عراقي أن بغداد ألغت الاجتماع السعودي الإيراني المقرر الأربعاء المقبل احتجاجا على قصف الحرس الثوري مدينة أربيل الليلة الماضية.

وقال المصدر إن "الاجتماع ألغته الحكومة العراقية التي تجمع الوفدين السعودي والإيراني".

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وأضاف: "لا يوجد أي موعد جديد للاجتماع الخامس بين وفدي الرياض وطهران".

وفي وقت سابق، طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الحكومة الإيرانية بتقديم توضيح "صريح" بشأن القصف الصاروخي على أربيل.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة "كردستان 24" ومحيطها.

ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا إسرائيليا" في أربيل.

ونشرت قنوات مؤيدة للحرس الثوري في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم نصوصا مفادها أن "القصف نفذ ردا على اغتيال قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني وسقوط قتلى إيرانيين جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا".

المصدر: RT