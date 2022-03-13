مصر.. "البيئة" تحقق بأسباب حريق في محمية بأسوان

أعلن مصدر في وزارة البيئة المصرية بدء التحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع الأربعاء بمحمية سالوجا وغزال في محافظة أسوان، وحصر الخسائر والأضرار التي تعرضت لها المحمية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن "وزارة البيئة بصدد تشكيل لجان فنية لحصر الخسائر"، مؤكدا أن "الوضع الحالي في المحمية غير مستقر، ومن المتوقع اشتعال الحريق مرة أخرى بسبب نشاط الرياح".

وأوضح المصدر أن محمية سالوجا وغزال مزودة بوحدة إنقاذ سريع، وبدورها حافظت على العُهد التي تحتفظ بها المحمية بالإضافة إلى مكان استقبال الزوار قبل وصول الحماية المدنية، مشيرا إلى أن سرعة الرياح يوم اشتعال الحريق أدت إلى تفاقم الأمر واتساع رقعة الحريق.

ومحمية سالوجا وغزال هي محمية طبيعية، وتعد أصغر المحميات في مصر، إذ لا تتعدى مساحتها نصف كيلومتر مربع، وتوجد جنوب البلاد بأسوان وهي عبارة عن مجموعة من الجزر في نهر النيل، وتم إعلانها محمية طبيعية عام 1986 بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالانقراض بها.

المصدر: "القاهرة 24"