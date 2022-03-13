قبل توجهه إلى موسكو.. وزير خارجية قطر يبحث الوضع في أوكرانيا مع بلينكن

أكدت الولايات المتحدة وقطر أن وزيري الخارجية أنتوني بلينكن ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا هاتفيا مستجدات الوضع في أوكرانيا، قبيل زيارة آل ثاني إلى موسكو اليوم الأحد.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بلينكن بحث مع آل ثاني "الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا"، مضيفة أن الوزيرين "أكدا دعمهما للشعب الأوكراني".

كما شكر وزير الخارجية الأمريكي نظيره القطري على استعداد الدوحة الثابت للمساعدة في تأمين العبور الآمن للأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان.

من جانبها، ذكرت الخارجية القطرية أن آل ثاني وبلينكن استعرضا العلاقات الثنائية الوثيقة بين الدولتين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تطرقا إلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية ومستجدات المباحثات النووية مع إيران، وآخر مستجدات الملف الأفغاني بشقيها الأمني والسياسي، وتبادلا الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الخارجية القطرية أن آل ثاني سيصل اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول النزاع في أوكرانيا.

كما أعلنت الخارجية القطرية أمس أن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

المصدر: RT