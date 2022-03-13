أنور قرقاش يكشف عن نهج الإمارات إزاء "إحدى الأزمات التاريخية الكبرى"

كشف أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، عن نهج بلاده في الظروف التي يمر فيها العالم بإحدى "الأزمات التاريخية الكبرى".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "يمر العالم بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطال مختلف الدول، في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجا قائما على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد، ايمانا بالحلول السياسية لتجنب مزيدا من عدم الاستقرار".

وأضاف قرقاش: "وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ..موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية".

يمر العالم بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطال مختلف الدول، في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجاً قائماً على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد ايماناً بالحلول السياسية لتجنب مزيداً من عدم الاستقرار 1/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 12, 2022

وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ. موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية 2/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 12, 2022

المصدر: RT