 
مباشر

مصر.. حبس 3 متهمين بقتل شاب والتخلص من جثته

أخبار العالم العربي

مصر.. حبس 3 متهمين بقتل شاب والتخلص من جثته
Gettyimages.ru
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sl17

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة في مصر بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بجريمة قتل شاب والتخلص من جثته بإلقائها بترعة في أبو النمرس.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن جثة شاب ملقاة بترعة فى أبو النمرس، تبين أن 3 أشخاص من أقارب صديق المجني عليه وراء الجريمة.

وأكدت مباحث الجيزة أنه وبضبطهم اعترفوا بقتله انتقاما منه، بسبب تخليه عن صديقه الذي أصيب بصعق كهربائي ولم يحاول مساعدته أو إسعافه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا