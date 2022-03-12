مصر.. حبس 3 متهمين بقتل شاب والتخلص من جثته

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة في مصر بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بجريمة قتل شاب والتخلص من جثته بإلقائها بترعة في أبو النمرس.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن جثة شاب ملقاة بترعة فى أبو النمرس، تبين أن 3 أشخاص من أقارب صديق المجني عليه وراء الجريمة.

وأكدت مباحث الجيزة أنه وبضبطهم اعترفوا بقتله انتقاما منه، بسبب تخليه عن صديقه الذي أصيب بصعق كهربائي ولم يحاول مساعدته أو إسعافه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية