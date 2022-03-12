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سفارة الصين لدى اليمن تتساءل عن صورة أرسلها لها مواطن يمني

أخبار العالم العربي

سفارة الصين لدى اليمن تتساءل عن صورة أرسلها لها مواطن يمني
Mohammed HUWAIS / AFP
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تساءلت السفارة الصينية لدى اليمن عبر حسابها في موقع "تويتر" عن صورة قالت إن مواطنا يمنيا أرسلها لها.

ويظهر بالصورة التي نشرتها السفارة على "تويتر"، قلعة تاريخية على صخرة بوسط المياه، وفي وسطها باب صغير وسلم وبجانبها قارب، وعلقت عليها بالقول: "مؤخرا أرسل الصديق اليمني هذه الصورة لنا، إنه مبنى رائع. هل تعرف أين هو، ومتى بني؟".

وتواردت الإجابات من المغردين اليمنيين على التغريدة، حيث أشاروا إلى أن الصورة مفبركة وصممت بواسطة "الفوتوشوب".

كما أشاروا إلى أن الصورة المفبركة جمعت ما بين صخرة كوتابو الشهيرة في تايلاند، وقلعة ليختنشتاين التاريخية في ألمانيا.

المصدر: RT

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