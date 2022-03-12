الحوثيون يتهمون السعودية بإعدام اثنين من أسراهم لديها

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن السعودية بإعدام اثنين من الأسرى الحوثيين لديها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة".

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الجماعة عبد القادر المرتضى في بيان نشره عبر "تويتر": "فيما اقترفه النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما إلى ساحة الإعدام ظلما وعدوانا وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".

وأضاف أن "جريمة إعدام الأسيرين وهما (الأسير الشهيد البطل حاكم مطري يحيى البطيني والأسير الشهيد البطل حيدر علي حيدر الشواذاني) تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال".

وتابع: "أمام هذا التطور الخطير ندعو الأمم المتحدة للتعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بما يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الإنساني، كما ندعو كل المنظمات الدولية والمحلية لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب".

وأردف قوله: "نأسف لما آل إليه وضع أسرانا الأبطال فإننا نعاهدهم ونعاهد عوائلهم الكريمة والصابرة إننا لن نألوا جهدا في سبيل أن ينالوا الحرية، ونحذر النظام السعودي من مغبة أفعاله الإجرامية".

بيان عن اعدام النظام السعودي المجرم لاسيرين من اسرى الجيش واللجان الشعبية. pic.twitter.com/7KIP5AaXgU — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 12, 2022

المصدر: RT