أطباء لبنانيون يعربون عن استعدادهم للذهاب إلى أوكرانيا لمساعدة زملائهم الروس

أكد الجراح اللبناني نايف شقير، بأن مجموعة من الأطباء اللبنانيين من خريجي الجامعات الروسية مستعدون للذهاب إلى أوكرانيا لمساعدة زملائهم الروس في مساعدة الجرحى.

وقال: "أنا مستعد للذهاب إلى أي مكان تحتاج فيه المساعدة وقد تم إعلامي من قبل 8 زملاء آخرين درسوا في روسيا ومستعدون للذهاب في أي وقت أيضا.. نحن جميعا من أجل روسيا ونريد أن نظهر شكرنا لها للعالم كله .. أنه وطننا الثاني".

وأضاف: "جميع الذين أعربوا عن رغبتهم في الذهاب لديهم خبرة في هذا المجال وهم متخصصون مؤهلون".

من جهته، أكد مصدر مطلع، أن "المكاتب التمثيلية الرسمية لروسيا في لبنان بدأت في استقبال المكالمات الهاتفية، والتي أعرب من خلالها المواطنون عن استعدادهم للمشاركة في عملية خاصة في أوكرانيا ضد النازية وكانوا مهتمين بما يجب القيام به من أجل ذلك.

بدوره، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "عددا كبيرا من المتطوعين من مختلف البلدان يرغبون في القدوم للمشاركة في عملية حماية لوغانسك ودونيتسك، وجاء أكبر عدد من الطلبات من دول الشرق الأوسط أكثر من 16 ألفا طلب".

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فكرة "جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الرعاة الغربيين لا يخفون حقيقة جمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم إلى أوكرانيا، بينما يتجاهلون أعراف القانون الدولي".

المصدر: "نوفوستي"