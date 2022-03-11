خبير مصري يعلق على شائعات التخزين الثالث في سد النهضة

فند الخبير في الموارد المائية والجيولوجيا عباس شراقي في حديث لـRT الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بدء التخزين الثالث في سد النهضة.

وأضاف شراقي: "تناولت وسائل التواصل الاجتماعي الإثيوبية حرائق غابات بالقرب من بحيرة سد النهضة على أنها عملية إزالة للغطاء النباتي استعدادا للتخزين الثالث الموسم القادم، والحقيقة أن هذه حرائق تحدث في الغابات بصورة طبيعية وأحيانا بسبب نشاط الإنسان، إذا كانت فعلا بغرض الاستعداد للتخزين يبقى حرقوا في مكان خطأ".

RT

واستطرد: "يحدث على سبيل المثال آلاف الحرائق سنويا بالغابات الأمريكية، وحدث أمس 10 مارس 2022 (الصورة اليمنى) حرائق فى منطقة لن تصل إليها بحيرة سد النهضة حتى في حالة التخزين الرابع، وحدث في 30 ديسمبر الماضي (الصورة اليسرى) حريق يبعد أيضا عن بحيرة سد النهضة ولن تصل إليه المياه حتى عند اكتمال بحيرة السد".

وتابع شراقي: "تظهر صورة النماذج الرياضية ثلاثية الأبعاد DEM (الصورة الوسطى) بحيرة سد النهضة في حالة حدوث تخزين ثالث الصيف القادم عند منسوب 580 متر فوق سطح البحر بتخزين أقل من 2 مليار متر مكعب وهذا هو الأقرب للحدوث، كما تظهر أن تلك المناطق التي حدث فيها حرائق ليس لها علاقة بمراحل التخزين".

المصدر: RT