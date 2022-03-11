سوريا.. القبض على خلية لـ"داعش" في ريف حلب

أعلن "مجلس منبج العسكري" أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة له ألقت القبض على أفراد خلية إرهابية بينهم قيادي في تنظيم "داعش" في منبج بريف حلب السورية.

وقال المجلس الذي تدعمه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت "عملية نوعية" تمكنت عبرها من العثور على مكان اختباء جهاد حميدي الملقب بعزام، أحد متزعمي خلية تنظيم "داعش" الإرهابي وكان مقيما في مدينة جرابلس قبل أن يتم إرساله إلى منبج من قبل الاستخبارات التركية.

وأضاف البيان الذي أصدره المركز الإعلامي للمجلس، أن عزام اعترف بأن الاستخبارات التركية اعتقلته مع شقيقه همام قبل إطلاق سراحه، بعدما خضع لاستجواب "انتهى بالموافقة على إطلاق سراحه والإبقاء على أخيه رهينة مقابل القيام بعمليات إرهابية والاستفادة من معرفته بالمنطقة والتواصل مع خلايا داعش الإرهابية ومتزعميها في المناطق المحتلة من قبل تركيا"، حسب البيان.

وأشار بيان المجلس إلى أن الوحدة عثرت على معمل "لتصنيع العبوات الناسفة على طريق حلب"، واعتقلت 3 إرهابيين آخرين من أعضاء الخلية، وجرحت آخر بعد الاشتباك معهم ومحاولته الفرار.

وقال البيان إن التحقيقات الأولية أظهرت مسؤولية عزام وأفراد الخلية عن عدد من التفجيرات.

المصدر: RT