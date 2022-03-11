ليبيا.. باشاغا يوجه اتهامات للدبيبة

وجه رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا اتهامات إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، كاشفا أن بعض الدول عرضت الوساطة بينه والدبيبة لكن الأخير رفض.

ونقل موقع "218" الليبي عن باشاغا قوله إن: "عبد الحميد الدبيبة أغلق المجال الجوي والطريق الساحلي وتسبب في عمليات قبض على الهوية".

وقال: "دول عرضت أن تكون وسيطة بيني وبين الدبيبة لكن الأخير رفض".

وأضاف باشاغا أن "مجموعات مسلحة أقفلت الطريق في وجه القوات المسؤولة عن تأمين دخول الحكومة الليبية إلى العاصمة" مشيرا إلى أن "أطراف دولية ثمنت موقف القوات الموالية للحكومة الليبية بعدما رفضت الاشتباك مع المجموعات المسلحة التي أغلقت الطريق أمامها".

وتابع: "أطمئن أهلنا في طرابلس أنه لا حروب بعد الآن".

وكشف رئيس الوزراء الليبي أن: "دول إقليمية وصفت القوات الموالية للحكومة الليبية بالقوة العسكرية المنضبطة لأول مرة منذ 2011".

وأكد: "أهم مهمة لحكومتي هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

المصدر: موقع "218"