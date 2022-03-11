وفاة أحد أشهر قيادات "البعث" في سوريا

توفي صباح اليوم في دمشق الأمين القطري المساعد لحزب "البعث العربي الاشتراكي" سابقا في سوريا محمد سعيد بخيتان.

أبرز المناصب التي تولاها بخيتان، (مواليد 1945)، هي:

عام ١٩٧٠ إلى -١٩٧٨رئيس فرع مخابرات حلب (أمن الدولة)

عام١٩٧٩ ضابط في إدارة الأمن الجنائي.

عام١٩٨٦ مدير إدارة مكافحة المخدرات في سوريا.

الأمين القطري المساعد لزب "البعث" سابقا، محمد سعيد بخيتان

عام١٩٨٧ رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق باب مصلى

عام١٩٩٢ محافظاً لحماة.

عام٢٠٠٠ رئيس مكتب الأمن القومي (المكتب الوطني حاليا) وعضو قيادة قطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي.

٢٠٠٥ -٢٠١٣ الأمين القطري المساعد للحزب.

حسب النبذة التي نشرتها "البعث ميديا" التي يشرف عليها الحزب الحاكم في البلاد.

المصدر: "البعث" + RT