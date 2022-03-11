ما هي طائرات "هركيوليز" العسكرية التي يستعد الجيش المصري لامتلاكها؟

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بيع طائرات من طراز C130 "هركيوليز" لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، والتي تعد جيلا متطورا من طائرات النقل العسكري.

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كما اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع 12 طائرة عسكرية من طراز C-130J Super Hercules للحكومة المصرية ومعدات ذات صلة.

وتعد الطائرة "سي 130 سوبر هركيوليز" من أبرز طائرات الشحن الجوي العسكري، وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة فإن تلك الطائرة هي النسخة الأكثر تطورا من الطائرة "سي 130 جي"، إذ تضيف 15 قدما (4.5 مترا) إلى جسم الطائرة، ما يزيد من المساحة الصالحة لشحن المعدات، مقارنة بالنسخة السابقة.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة نحو 590 كيلومترا في الساعة، وطاقمها يتكون من 5 أفراد هم ملاح وطياران ومسؤول عن الشحن ومهندس طيران، وحمولتها القصوى أقل من 20 ألف كيلوجرام.

ووفق موقع military.com المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن تلك الفئة من الطائرات متواجدة في الخدمة منذ نحو نصف قرن، وتعمل في نقل القوات والمعدات في منطقة القتال عبر الإنزال الجوي أو المدارج القصيرة.

وتستخدم "سي 130" في العمليات الخاصة، والقيام بمجموعة واسعة من المهام العملياتية في كل من حالات السلم والحرب.

ووفقا للتقارير تمتلك مصر 22 طائرة من فئة C-130، كما تمتلك 2 طائرة من فئة C-130/H30 وهناك طائرتين C130-EC لأغراض الحرب الالكترونية.

المصدر: وكالات