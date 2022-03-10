باحث مصري يقرأ معاني رفض الإمارات والسعودية طلب بايدن

قال الباحث في مركز السياسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام المصرية عماد جاد إن رفض الإمارات والسعودية أي زيادة لإنتاج النفط، "مؤشر واضح على خروجهما من تحت العباءة الأمريكية".

وأشار عضو مجلس النواب السابق في تصريح لـRT إلى رفض قادة السعودية والإمارات التحدث للرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤشرات على بداية الخروج من تحت العباءة الأمريكية ورفض مجمل سياسات بايدن في الخليج.

وقال جاد إن ذلك "يؤكد ما ذهب إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن على الولايات المتحدة أن تنسى أنها القطب الواحد".

وأضاف: "بالتالي أتصور أن الحرب في أوكرانيا سوف تنتهي بتعددية قطبية وتدفع العديد من الدول التي كانت تستظل بالمظلة الأمريكية للخروج منها".

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وتابع: "المحاولات الأمريكية لتسريع الاتفاق مع إيران تؤكد أن الإدارة الأمريكية فشلت في مسألة دفع الدول النفطية لزيادة المعروض، وهي تحاول رفع العقوبات عن إيران لضمان تعويض النفط الروسي".

وحول قراءته لتطورات الحرب في أوكرانيا ونهاياتها، قال جاد: "النتيجة النهائية للحرب في أوكرانيا هو تحقيق المطالب الروسية بالكامل وإنهاء عهد القطبية الواحدة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعجز "عن توفير بدائل للنفط الروسي".

المصدر: RT