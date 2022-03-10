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المحكمة الدولية تدين في حكم استئناف عضوين بـ"حزب الله" في قضية اغتيال رفيق الحريري

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المحكمة الدولية تدين في حكم استئناف عضوين بـ
AP
رفيق الحريري
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أعلنت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من "حزب الله" بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما.

وقررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا: "بالإجماع فسخ حكم تبرئة السيدين حسن مرعي وحسين عنيسي".

وقالت "نعلن بالإجماع" أنهما "مذنبان" في قرار جاء بعد إدانة المحكمة في أغسطس 2020 عضوا آخر في "حزب الله" اللبناني هو سليم عياش بتهمة "القتل عمدا في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في 14 شباط 2005.

المصدر: أ ف ب+تويتر

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