الخارجية الإيرانية ترد على بيان اللجنة الرباعية العربية بشأن الجزر الثلاث

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتهامات التي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية المتعلقة بالجزر الثلاث.

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وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، بحسب مراسلنا، إن "المزاعم الواردة والاتهامات السخيفة التي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية وبيان اللجنة الرباعية المزعومة على هامش هذا الاجتماع، حول تدخل إيران في شؤون الآخرين، تأتي من جهات لها تاريخ حافل بالتدخل وخلق التوتر والحروب ولاسيما في اليمن وسائر مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وعبر عن أسفه من "استمرار كيل الاتهامات الفارغة ضد الجمهورية الإسلامية وعدم تغيير سلوك هذه الدول".

كما اعتبر زاده، أن "إصدار مثل هذه التصريحات المكررة تمثل عقبة أمام تعزيز علاقات إيران مع دول الجوار"، مؤكدا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت في دعوة دول الجوار الى الحوار وحل سوء التفاهم عبر القنوات الدبلوماسية.

ورفض البيان المتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث، مؤكدا أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي في إطار ممارسة سيادتها ووحدة أراضيها، وأدان تدخل الآخرين في هذا المجال.

وشدد على أن "الحفاظ على الإنجازات النووية والقدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وترسيخها يعد من السياسات الاستراتيجية للبلاد".

المصدر: RT