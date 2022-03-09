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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه جيزان السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه جيزان السعودية
Gettyimages.ru
علم السعودية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جيزان جنوبي السعودية.

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مدينة جيزان".

وأضاف أن "شظايا الطائرة المسيرة تناثرت على الأعيان المدنية دون أضرار".

وتابع: "المليشيا الحوثية أطلقت الطائرة المسيرة من محافظة الحديدة".

 المصدر: "واس" 

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