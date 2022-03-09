الخارجية العراقية تعلن إجلاء 65 عراقيا من أوكرانيا

أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إجلاء 65 عراقيا من أوكرانيا بينهم أطفال ونساء.

وقال في بيان صحفي إن "سفارة جمهورية العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأوكرانية والإدارة المحلية في مدينة سومي، استطاعت إجلاء 60 من أبناء الجالية العراقية من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم أطفال ونساء ورجال كبار السن وزوجات عراقيين (أوكرانيات الجنسية)".



وأضاف: "كما استطاعت السفارة إجلاء عائلة عراقية أخرى مكونة من خمسة أفراد بينهم نساء وطفل يبلغ عمره (20) يوما، من مدينة خاركيف التي تشهد اشتباكات وأعمال عسكرية لم تتوقف حتى الآن".



وقبل أيام نشرت RT إحصائية بأعداد العراقيين المتواجدين في أوكرانيا، حيث يقيم هناك 5537 عراقيا بينهم 450 طالبا في الجامعات الأوكرانية.



المصدر: RT