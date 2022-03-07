الصحة المصرية: تطعيم 50% من الفئة المستهدفة ضد كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، أن الوزارة تمكنت من تطعيم 50% من الفئة المستهدفة من السكان بلقاح كورونا.

وقال إن "نسبة التطعيم حتى الآن بلقاح كورونا تعدت 50%، و30 مليونا حتى 5 مارس تلقوا جرعتين من اللقاح، فيما حصل 40 مليون مواطن على الجرعة الأولى، وخطتنا على النصف الثاني من العام الحالي الوصول إلى 70%".

وأضاف: "قرار العلاج على نفقة الدولة يأتي فى إطار تقديم حياة كريمة للمواطنين، ويمكن الحصول على لقاح كورونا دون الارتباط بمركز محدد، والحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة أصبح أسرع وأسهل وهناك قرارات يتم الحصول على الموافقة عليها خلال 48 ساعة".

كما أشار إلى أن "هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وانخفاض في تردد المرضى بكورونا على المستشفيات وهذا يعطى مؤشرات لانتهاء الموجة الخامسة".

المصدر: "اليوم السابع"