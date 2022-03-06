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إرسال طائرة لإجلاء المصريين من سلوفاكيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية

أخبار العالم العربي

إرسال طائرة لإجلاء المصريين من سلوفاكيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية
أرشيف
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أعلنت سفارة مصر في سلوفاكيا عن إرسال طائرة إجلاء إلى براتسلافا لتسهيل عودة المصريين العالقين هناك بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.

وقالت السفارة المصرية في سلوفاكيا، اليوم الأحد، إنه "تقرر إرسال طائرة إجلاء للسادة المواطنين المصريين من سلوفاكيا للعودة إلى أرض الوطن".

وأضافت: "من المقرر أن تصل الطائرة إلى براتسلافا خلال الأيام المقبلة، وسوف يتم الإعلان عن موعدها بالتحديد لاحقا، ويرجى من المواطنين المصريين المتواجدين في سلوفاكيا (من غير المتواصلين مع السفارة)، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن على متن طائرة الإجلاء القادمة، تسجيل بياناتهم تمهيدا لإجلائهم على متن الطائرة المشار إليها".

المصدر: RT

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