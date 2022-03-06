السعودية تلغي قيود التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو وصور)
وثقت مقاطع فيديو متداولة على "تويتر" إزالة عمال المسجد الحرام مساء السبت ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين من حرم وباحات المسجد.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بوقت سابق، أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من اليوم.
بفضل الله..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 5, 2022
الآن..مشاهد حية من إزالة ملصقات التباعد في المسجد الحرام.
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المسجد الحرام الآن..وداعًا لملصقات التباعد.#الانسان_أولا— أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 5, 2022
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#شؤون_الحرمين تبدأ إزالة ملصقات التباعد في #المسجد_الحرامhttps://t.co/AMTCYJe9SQpic.twitter.com/vJoIISC9cG— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) March 5, 2022
وحسب المصدر، تقرر "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها".
المصدر: RT