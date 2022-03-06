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السعودية تلغي قيود التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو وصور)

أخبار العالم العربي

السعودية تلغي قيود التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو وصور)
AFP
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وثقت مقاطع فيديو متداولة على "تويتر" إزالة عمال المسجد الحرام مساء السبت ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين من حرم وباحات المسجد.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بوقت سابق، أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من اليوم.

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وحسب المصدر، تقرر "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها".

المصدر: RT

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