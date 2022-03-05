تونس تحبط هجوما إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن أحبطت خطة "لهجوم إرهابي" واعتقلت امرأة للاشتباه بضلوعها في الخطة.

وقالت الوزارة إن "المحققين يعتقدون أن المرأة خططت لخطف أطفال بعض أفراد قوات الأمن والجيش في محاولة لإجبار السلطات على الإفراج عن أشخاص متهمين في هجمات إرهابية".

كما يشتبه المحققون في أن المرأة كانت تخطط أيضا لمهاجمة منشأة أمنية وتفجير نفسها بحزام ناسف.

وتعيش تونس في حالة طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي.