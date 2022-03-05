الأردن يمنح إقامات مؤقتة للأوكرانيين من ذوي الأردنيين

قرّر الأردن، اليوم، السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية المُقيمة في المملكة وأقربائهم دخول المملكة من دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مُؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تُحدّدها الجهات المعنية. pic.twitter.com/H3GpCFady8