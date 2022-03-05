الأردن يمنح إقامات مؤقتة للأوكرانيين من ذوي الأردنيين
أعفت عمّان ذوي أبناء الجالية الأردنية من مواطني أوكرانيا من التأشيرة الأردنية، وقررت منحهم إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السماح بدخول المواطنين الأوكرانيين أراضي المملكة ضمن إجراءات ستنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة.
قرّر الأردن، اليوم، السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية المُقيمة في المملكة وأقربائهم دخول المملكة من دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مُؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تُحدّدها الجهات المعنية. pic.twitter.com/H3GpCFady8— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 5, 2022
وتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم العاشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
المصدر: وزارة الخارجية الأردنية