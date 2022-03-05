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الأردن يمنح إقامات مؤقتة للأوكرانيين من ذوي الأردنيين

أخبار العالم العربي

الأردن يمنح إقامات مؤقتة للأوكرانيين من ذوي الأردنيين
AHMAD GHARABLI / AFP
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أعفت عمّان ذوي أبناء الجالية الأردنية من مواطني أوكرانيا من التأشيرة الأردنية، وقررت منحهم إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السماح بدخول المواطنين الأوكرانيين أراضي المملكة ضمن إجراءات ستنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم العاشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية

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