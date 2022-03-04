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واشنطن تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين "لدعمهما حزب الله"

أخبار العالم العربي

واشنطن تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين
AFP
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على اثنين من رجال الأعمال اللبنانيين في غينيا، قالت إنهما يدعمان "حزب الله" الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حدد اثنين من الممولين الرئيسيين لحزب الله العاملين في غينيا (علي سعادة، وإبراهيم طاهر).

وأضافت الوزارة أنها أدرجتهما "بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 ، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والقادة والمسؤولين في الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية".

وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة صنفت "حزب الله" منظمة إرهابية في أكتوبر 1997.

 

المصدر: RT

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