1200 مهاجر يحاولون العبور إلى جيب مليلية الإسباني شمالي المغرب

حاول نحو 1200 مهاجر صباح اليوم الخميس عبور السياج العالي حول جيب مليلية الإسباني على الساحل الشمالي للمغرب، ونجح 350 منهم في تحقيق ذلك، كما أعلنت السلطات المحلية.

وكان نحو 2500 مهاجر سعوا أمس الأربعاء، إلى القيام بالأمر نفسه في أكبر محاولة سجلت على الإطلاق في هذا الجيب الذي يشكل مع سبتة، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا، وقد نجح خمسون منهم في عبور السياج، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ويمثل جيبا سبتة ومليلية الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا، ويحاول المهاجرون بشكل متكرر دخولهما بشكل غير قانوني على أمل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي سعيا إلى حياة أفضل.

المصدر: أ ف ب