الأسد يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية المواضيع الأمنية المشتركة

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض مجالات التعاون القائم بين البلدين، وخصوصاً المواضيع الأمنية المشتركة.

وقالت الرئاسة السورية إن الأسد استقبل الفياض في دمشق، وناقش معه مجالات التعاون القائم بين البلدين، وخصوصاً المواضيع الأمنية المشتركة والتي تتعلق بضبط الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في تلك المنطقة.

وأضافت الرئاسة أنه "تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود في مواجهة ما تقوم به الدول الداعمة للإرهاب من محاولات لإعادة إحياء هذه التنظيمات، والعودة لضرب الاستقرار الذي فرضه الجيشان السوري والعراقي على طرفي الحدود".

المصدر: RT