الرئيس التونسي يتسلم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب

تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب في قصر قرطاج.

وتسلم الرئيس التونسي الدرع التذكاري للمجلس، من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، بعد لقائه وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحضر حفل استقبال الوزراء العرب وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بالتزامن مع انتظام أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب تنتظم اليوم 2 مارس في العاصمة التونسية حيث يوجد مقر الأمانة لهذا المجلس.

المصدر: RT