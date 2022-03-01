اليمن.. تصوير جوي لأطول طابور للسيارات في صنعاء بسبب انعدام الوقود (فيديو)

تعيش العاصمة اليمنية صنعاء منذ 4 أيام على أزمة وقود خانقة تسببت في في شل الحركة في شوارع العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام بأن سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لترا ارتفع إلى ما يعادل 50 دولارا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ووثق تصوير جوي في العاصمة أطول طابور للسيارات في صنعاء بسبب انعدام الوقود.

إلى ذلك، أعلنت شركة النفط اليمنية على حصول سفينة نفطية جديدة على تصريح دخول إلى ميناء الحديدة، بعد تفتيشها من الأمم المتحدة.

وأوضح متحدث الشركة عصام المتوكل أن السفينة الإسعافية "قيصر" حصلت على تصريح دخول بعد سلسلة إجراءات، وتفتيشها من قبل لجنة UNVIM الأممية.

وقال إنه من المتوقع أن تصل خلال 24 ساعة إلى ميناء الحديدة ما لم يعترضها التحالف ويمنع وصولها.

المصدر: وسائل إعلام يمنية