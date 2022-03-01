مصر.. رجل ينحر زوجته الحامل في شهرها الخامس

أمرت نيابة منطقة حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق إثر قتله زوجته الحامل في شهرها الخامس.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قتلت سيدة على يد زوجها الذى أنهى حياتها بـ 6 طعنات مستخدما سكين مطبخ، بمنطقة عرب غنيم، دائرة قسم شرطة حلوان.

وتبين أن الجانى يعاني من "الوسواس القهري" وسبق حجزه بإحدى المصحات العلاجية، ويذهب بكلمات غير مفهومة، وهلاوس وتخيل لأحداث ليس لها وجود.

المصدر: "اليوم السابع"