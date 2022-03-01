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الرباط تعلن انتهاء موجة "أوميكرون" في البلاد

أخبار العالم العربي

الرباط تعلن انتهاء موجة
AP
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أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب اليوم الثلاثاء انتهاء موجة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأعلن معاذ المرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بالوزارة، خلال إيجاز حول الحالة الوبائية لجائحة كوفيد -19 في البلاد، للفترة الممتدة من 16 فبراير إلى الأول من مارس 2022، أن "موجة متحور "أوميكرون" قد انتهت".

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الغرب بلغ 1160975، والوفيات 15988.

وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتلقين لجرعات اللقاح بلغ 24.749 مليون شخص للجرعة الأولى، و23.2 مليون للجرعة الثانية، و5.741 مليون للجرعة الثالثة.

المصدر: "هسبريس" + "وورلد ميتر"

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