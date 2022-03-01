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مصر ترسل طائرة لإجلاء مواطنيها من رومانيا بأمر من السيسي

أخبار العالم العربي

مصر ترسل طائرة لإجلاء مواطنيها من رومانيا بأمر من السيسي
Globallookpress
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوامر للحكومة بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة. 

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وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد إنه سيتم بعد ظهر اليوم إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.

المصدر: اليوم السابع

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