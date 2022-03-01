ردا على "انقسام اللبنانيين" حول بيان إدانة العملية العسكرية في أوكرانيا.. بو حبيب يعلق: الرئيس هنأني

علق وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، على الانقسام الداخلي الذي سببه بيان إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وفي تصريح صحفي، أكد بو حيبب أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية "موقف بديهي ينسجم مع اقتناعنا بأنه لا يجوز أن تدخل أي دولة إلى دولة أخرى لتحقيق أدافها، وانا أعارض شن الحروب بحجة الدفاع عن مصالح معينة، وإلا فإننا نعطي ذرائع للآخرين باحتلال بلدنا أيضا تحت شعار حماية الأمن القومي أو المصالح الاستراتيجية".

وأوضح أن "ما صدر عن وزارة الخارجية يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إضافة إلى الوزير المختص، وليس صحيحا أن الرئيس ميشال عون تنصل منه بل هو اتصل بي وهنأني وأبدى دعمه لي، وكذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتنصل من البيان، ودوري كوزير للخارجية هو ان أعبر عن الموقف الرسمي الذي تقرر اعتماده في نهاية المطاف".

وأضاف: "لم تتم استشارة أحد من القوى السياسية في ما صدر، ولم يعرض الأمر على طاولة مجلس الوزراء، لأن تحديد التوجه الرسمي حيال حدث دولي هو بالدرجة الأولى شأن رئيسي الجمهورية والحكومة بالتنسيق مع وزير الخارجية، ولكم أن تتخيلوا ما الذي كان يمكن أن يحصل لو طلب من مجلس الوزراء مجتمعا اتخاذ موقف موحد من الهجوم الروسي على أوكرانيا".

ورأى بو حبيب، أن "الانقسام الداخلي حول بيان الخارجية كان متوقعا، وانا شخصيا لم أتفاجأ به، بل هو أمر طبيعي في بلد ديمقراطي كلبنان، وبالتالي من حق "حزب الله" او رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وغيرهما الاعتراض، ومن واجبنا في المقابل ان نقرر تبني الموقف الذي نجده متناسبا مع مبادئنا الثابتة والمصالح العليا".

وردا على سؤال حول ما يحكى عن ضغوط أمريكية، قال: "إن المسألة لا تتعلق بضغط مباشر وإنما القوى الدولية تلجأ في مثل هذه الأوضاع إلى محاولة استقطاب تأييد أكبر عدد ممكن من البلدان، وضمن هذا الإطار تكلم معنا الأمريكيون والفرنسيون والألمان وغيرهم، ونحن في النهاية نقرر ما يناسب مصالحنا".

المصدر: "الجمهورية"